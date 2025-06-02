RAVE-L PARTY – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : RAVE-L PARTYLes Apaches réinventent Ravel à travers DJ sets et remix orchestraux. Une nuit où le classique et l’électro fusionnent pour une expérience immersive et vibrante.À l’occasion des 150 ans de la naissance du plus audacieux des compositeurs du 20e siècle, Maurice de son prénom, Les Apaches vous invite à une Rave-L Party ! DJ, VJ, compositeurs, vidéastes et scénographes se retrouvent autour de ce spectacle immersif dont le célèbre Boléro est la matrice. Venez vivre cette puissante expérience sonore, visuelle et physique, élaborée autour de courts dj sets, d’interludes et de variations orchestrales pensées comme de véritables remix, et inspirée des codes des clubs électro. Durée : 1h30 de spectacle 45 minutes de DJ set DISTRIBUTION Les ApachesJulien Masmondet, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92