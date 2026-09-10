Rave Lucid, Carré Sévigné, Cesson-Sévigné
mardi 22 septembre 2026 · Carré Sévigné · Cesson-Sévigné
Informations pratiques
Rave Lucid Mardi 22 septembre, 20h00 Carré Sévigné Ille-et-Vilaine
Payant, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00
Avec Rave Lucid, la compagnie MazelFreten, qui a enflammé la cérémonie d’ouverture des J.O., conjugue les mouvements de la danse électro avec le principe des battles de hiphop pour obtenir un ensemble de mouvements hypnotiques, menant à une transe collective.
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/ »}]
Révélée à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la compagnie Mazelfreten électrise la scène avec ce spectacle de danse électro. Une chorégraphie magnétique qui surprend et captive. danse spectacle
©jonathanGodson
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