RAVE LUCID – LE FOIRAIL Pau

RAVE LUCID Début : 2025-10-01 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACES PLURIELS PRÉSENTE : RAVE LUCIDEN FAMILLE A PARTIR DE 10 ANS50 MNAccueillie à Pau en octobre 2024 avec son stupéfiant Memento, la compagnie MazelFreten revient avec sa pièce maîtresse Rave Lucid (2022). Un hommage explosif à la danse électro qui a propulsé ces jeunes artistes sur le devant de la scène. « Spontané, engagé et viscéral », c’est ainsi que Brandon « Miel » Masele et Laura « Nala » Defretin, fondateurs de la compagnie MazelFreten, qualifient leur travail chorégraphique, profondément inspiré par l’univers des battles. Ayant fait leurs armes dans le champ artistique de l’underground comme dans celui des clips vidéo, ils développent une écriture hybride à la fois hypnotique et intense. Ce projet, à la fois artistique et militant, nous transporte dans l’univers électrisant des raves où la danse révèle un profond pouvoir de communion. Dans une ambiance lumineuse de night-club, dix danseur·euse·s d’exception enchaînent des mouvements effrénés, synchronisés à la perfection, amplifiés par une musique percutante. Les gestes des bras, rapides et répétitifs, impriment aux corps une énergie brute, exigeant une concentration inébranlable. La puissance envoûtante de l’ensemble nous plonge dans l’expérience immersive d’une transe partagée, une célébration de la danse comme lien social.

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64