« Rave Lucid » – MazelFreten L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

« Rave Lucid » – MazelFreten L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix mardi 14 octobre 2025.

« Rave Lucid » – MazelFreten Mardi 14 octobre, 20h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune : de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T20:30:00 – 2025-10-14T21:20:00

Fin : 2025-10-14T20:30:00 – 2025-10-14T21:20:00

Sur une musique à 120 bpm, comme un cœur qui bat à l’oreille, les chorégraphes Laura Defretin et Brandon Masele nous entraînent dans une rave party millimétrée. Ils rendent hommage à la culture électro, première danse urbaine française. Une transe hypnotique qui remet l’underground sur le devant de la scène.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/rave-lucid/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Danse électro danse spectacle