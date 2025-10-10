Rave Lucid Roubaix

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-10 2025-10-11

**Spectacle de La rose des vents présenté à La Condition Publique dans le cadre de son nomadisme**

Révélée au grand public lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la compagnie MazelFreten offre ici une ode au lâcher-prise autant qu’un hommage au clubbing et à une culture made in France . Née dans les années 2000, la danse électro se caractérise par des gestes amples et des mouvements de bras. Brandon Masele, vice-champion du monde de la discipline, et Laura Defretin, danseuse et chorégraphe hip-hop, en livrent une pièce pour dix interprètes à l’énergie hautement contagieuse. Reprenant les codes des battles de rue, porté par les compositions techno-house de NikiT, ce ballet parfaitement synchronisé se nourrit du dépassement de soi comme de la force du collectif. En résulte une rave des plus éveillées, nous conduisant invariablement vers la transe.

Autour du spectacle: DJ set à l’issue de la représentation ven. 10 octobre

Mise à disposition de gilets vibrants Porté comme un sac à dos, le gilet retransmet les vibrations des basses fréquences directement sur le corps, permettant aux personnes sourdes et malentendantes de ressentir la musique autrement.

Merci à la Ville de Villeneuve d’Ascq pour ce prêt.

Gratuit

+ d’infos et réservations [accessibilite@larose.fr](mailto:accessibilite@larose.fr)

[https://larose.fr/spectacles/rave-lucid](https://larose.fr/spectacles/rave-lucid)

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 61 96 96 accueil@larose.fr

English :

**La rose des vents show presented at La Condition Publique as part of its nomadic program**

Revealed to the general public at the opening ceremony of the Paris Olympic Games, the MazelFreten company offers here an ode to letting go as much as a tribute to clubbing and a culture « made in France ». Born in the 2000s, electro dance is characterized by sweeping gestures and arm movements. World vice-champion Brandon Masele and hip-hop dancer-choreographer Laura Defretin deliver a highly contagious piece for ten performers. Based on the codes of street battles, and driven by NikiT?s techno-house compositions, this perfectly synchronized ballet is nourished by the surpassing of oneself and the strength of the collective. The result is a rave of the most awakened kind, invariably leading us into a trance.

After-show DJ set Fri. October 10

Vibrating vests available: Worn like a backpack, the vest transmits low-frequency vibrations directly to the body, enabling deaf and hard-of-hearing people to experience music in a different way.

Thanks to the City of Villeneuve d?Ascq for this loan.

Free

+ Further information and reservations: [accessibilite@larose.fr](mailto:accessibilite@larose.fr)

[https://larose.fr/spectacles/rave-lucid](https://larose.fr/spectacles/rave-lucid)

German :

**Die Aufführung von La rose des vents wurde im Rahmen des Nomadentums in La Condition Publique gezeigt**

Die Kompanie MazelFreten, die bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris einem breiten Publikum bekannt wurde, bietet hier eine Ode an das Loslassen und eine Hommage an das Clubbing und eine Kultur « made in France ». Der in den 2000er Jahren entstandene Elektrotanz zeichnet sich durch weite Gesten und Armbewegungen aus. Brandon Masele, Vizeweltmeister in dieser Disziplin, und Laura Defretin, Hip-Hop-Tänzerin und Choreographin, haben ein Stück für zehn Darsteller mit einer hoch ansteckenden Energie geschaffen. Dieses perfekt synchronisierte Ballett, das die Codes der Straßenkämpfe aufgreift und von den Techno-House-Kompositionen von NikiT getragen wird, lebt von der Selbstüberwindung und der Kraft des Kollektivs. Das Ergebnis ist ein wacher Rave, der uns unweigerlich in Trance versetzt.

Zum Stück: DJ-Set nach der Vorstellung Fr. 10. Oktober

Bereitstellung von Vibrationswesten Die Weste wird wie ein Rucksack getragen und überträgt die niederfrequenten Vibrationen direkt auf den Körper, sodass gehörlose und schwerhörige Menschen die Musik anders erleben können.

Vielen Dank an die Stadt Villeneuve d’Ascq für diese Leihgabe.

Kostenlos

Informationen und Reservierungen: [accessibilite@larose.fr](mailto:accessibilite@larose.fr)

[https://larose.fr/spectacles/rave-lucid](https://larose.fr/spectacles/rave-lucid)

Italiano :

**Spettacolo di La rose des vents presentato a La Condition Publique nell’ambito del suo programma nomade**

Portata per la prima volta all’attenzione del pubblico in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, la compagnia MazelFreten propone qui un’ode al lasciarsi andare, ma anche un omaggio al clubbing e a una cultura « made in France ». Nata negli anni 2000, l’electro dance è caratterizzata da gesti ampi e movimenti delle braccia. Brandon Masele, vice-campione del mondo di questa disciplina, e Laura Defretin, ballerina e coreografa hip-hop, hanno ideato un pezzo altamente contagioso per dieci interpreti. Basato sui codici delle battaglie di strada e guidato dalle composizioni techno-house di NikiT, questo balletto perfettamente sincronizzato è alimentato dal desiderio di superare se stessi e dalla forza del collettivo. Il risultato è un rave del tipo più risvegliante, che ci porta immancabilmente in trance.

Intorno allo spettacolo: DJ set dopo lo spettacolo ven. 10 ottobre

Sono disponibili gilet vibranti: Indossato come uno zaino, il gilet trasmette vibrazioni a bassa frequenza direttamente al corpo, consentendo alle persone sorde e con problemi di udito di vivere la musica in modo diverso.

Si ringrazia il Comune di Villeneuve d’Ascq per il prestito.

Gratuito

+ Ulteriori informazioni e prenotazioni: [accessibilite@larose.fr](mailto:accessibilite@larose.fr)

[https://larose.fr/spectacles/rave-lucid](https://larose.fr/spectacles/rave-lucid)

Espanol :

**Espectáculo de La rose des vents presentado en La Condition Publique en el marco de su programa nómada**

La compañía MazelFreten, que se dio a conocer en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, ofrece aquí una oda al dejarse llevar y un homenaje al clubbing y a la cultura « made in France ». Nacido en la década de 2000, el electrodance se caracteriza por sus gestos amplios y sus movimientos de brazos. Brandon Masele, subcampeón del mundo de esta disciplina, y Laura Defretin, bailarina y coreógrafa de hip-hop, han creado una pieza muy contagiosa para diez intérpretes. Basado en los códigos de las batallas callejeras y animado por las composiciones techno-house de NikiT, este ballet perfectamente sincronizado se alimenta del deseo de superación y de la fuerza del colectivo. El resultado es una rave de lo más despierta, que nos lleva invariablemente al trance.

En torno al espectáculo: DJ set después de la actuación vie. 10 octubre

Chalecos vibradores disponibles: Este chaleco, que se lleva como una mochila, transmite vibraciones de baja frecuencia directamente al cuerpo, lo que permite a las personas sordas o con dificultades auditivas experimentar la música de otra manera.

Muchas gracias al Ayuntamiento de Villeneuve d’Ascq por este préstamo.

Gratis

+ Más información y reservas: [accessibilite@larose.fr](mailto:accessibilite@larose.fr)

[https://larose.fr/spectacles/rave-lucid](https://larose.fr/spectacles/rave-lucid)

