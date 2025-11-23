RAVE LUCID THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Perpignan
RAVE LUCID THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Perpignan dimanche 23 novembre 2025.
RAVE LUCID THEATRE DE L’ARCHIPEL
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 29
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 18:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Théâtre de l’Archipel 23 novembre 18h00 — Le Grenat
MazelFreten
.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Théâtre de l’Archipel November 23 6:00 pm ? Le Grenat
MazelFreten
German :
Archipel-Theater 23. November 18:00 Uhr ? Der Granat
MazelFreten
Italiano :
Théâtre de l’Archipel 23 novembre ore 18.00 ? Le Grenat
MazelFreten
Espanol :
Théâtre de l’Archipel 23 de noviembre 18.00 h ? Le Grenat
MazelFreten
L’événement RAVE LUCID THEATRE DE L’ARCHIPEL Perpignan a été mis à jour le 2025-08-28 par PERPIGNAN TOURISME