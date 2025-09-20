RAVEL – BOLÉRO – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

RAVEL – BOLÉRO – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt samedi 20 septembre 2025.

RAVEL – BOLÉRO Début : 2025-09-20 à 20:30. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : RAVEL – BOLÉROGrandes ŒuvresTitre : Ravel, BoléroSous-titre : 150 ans de Maurice RavelOrchestre national d’Île-de-FranceDate : Samedi 20/09/2025Horaire : 20h30Distribution : Orchestre national d’Île-de-FranceCase Scaglione, directionAnn-Estelle Médouze, violonPauline Lambert, présentationProgramme : Anniversaire RavelRavel, TziganeBartók, Musique pour cordes, célesta et percussionsStravinski, L’Oiseau de feu – Suite 1919Ravel, Le BoléroChapeau : L’Auditorium, la salle emblématique de La Seine Musicale avec sa disposition à 360 degrés et en vignoble, est l’écrin idéal pour accueillir Les Grandes Œuvres, une programmation qui convie grands orchestres, chœurs et récitals intimistes. Chaque saison l’orchestre résident à La Seine Musicale, Insula orchestra, ainsi que les grands orchestres français et internationaux se produisent aux côtés de solistes et d’artistes émergents qui font l’actualité de la musique classique.Description : La Seine Musicale célèbre le 150e anniversaire de Ravel avec une partition emblématique : le Boléro. Témoignage du goût de l’époque pour l’Espagne – une Espagne rêvée – mais également plus intime car Ravel, né dans le pays basque a hérité de sa mère le goût de la musique espagnole.Impressionnant crescendo orchestral qui métamorphose un matériau musical très économe (un ostinato rythmique de caisse claire et deux motifs mélodiques), le Boléro est le feu d’artifice de ce concert d’hommage qui s’ouvre avec une autre page de Ravel, elle aussi dans la veine d’un exotisme imaginaire, la rhapsodie pour violon et orchestre Tzigane, une page virtuose nous faisant voyager en Europe de l’Est et interprétée par la sublime soliste de l’Orchestre national d’Île-de-France, Ann-Estelle Médouze.Justement le concert se poursuit vers l’Est : escale en Hongrie d’abord, avec la Musique pour cordes, célesta et percussions de Bartók, une œuvre novatrice à la nomenclature unique déployant une riche palette timbrale et une inventivité rythmique empruntant aux danses folkloriques et à l’énergie souvent syncopée. Escale en Russie ensuite, avec le ballet L’Oiseau de Feu de Stravinsky, aussi féerique que féroce avec là encore une imagination métrique et orchestrale incroyable.À la baguette, Case Scaglione aura à cœur de concilier tension dramatique et mise en valeur de chacun de ces maîtres de l’orchestration.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92