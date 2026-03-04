Ravel, Colette et Papotins, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Ravel, Colette et Papotins Samedi 28 mars, 16h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Porté par les voix du Café Papote, le monde de l’enfance de Ravel rencontre la liberté créatrice de Colette. Ce concert proposé par l’association Ponticello est construit en copartage avec les habitants pour célébrer la sensibilité, la force et l’indépendance des femmes auteures au 19ème siècle. Violon: Reine ColletPiano: Karen Walczak le Sauder

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/ravel-colette-et-papotins »}]

© Henri Manuel pour Colette