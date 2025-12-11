Ravel : concert de l’orchestre symphonique Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Maurice RAVEL, Alborada del gracioso

Maurice RAVEL, Concerto en sol

Piotr TCHAIKOVSKI, Symphonie n°6 opus 74 « Pathétique »

Orchestre symphonique du Conservatoire

Soliste : lauréat du concours de concertos du CRR

Pierre-Michel Durand, direction

Dans le cadre de la saison RAVEL, concert de l’orchestre symphonique

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

