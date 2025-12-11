Ravel : concert de l’orchestre symphonique Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Ravel : concert de l’orchestre symphonique Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 26 mars 2026.
Maurice RAVEL, Alborada del gracioso
Maurice RAVEL, Concerto en sol
Piotr TCHAIKOVSKI, Symphonie n°6 opus 74 « Pathétique »
Orchestre symphonique du Conservatoire
Soliste : lauréat du concours de concertos du CRR
Pierre-Michel Durand, direction
Dans le cadre de la saison RAVEL, concert de l’orchestre symphonique
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 26 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
