Ravel, l’enchanteur et la flûte Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS jeudi 18 décembre 2025.
Projet interdisciplinaire
Avec les élèves de flûte traversière, piano, chant et harpe
Et leurs professeurs : Claudia Dentressangle, Sabina Stanojevic, Léontina Vaduva, Laure Cambau et Laurence Bancaud.
Hommage à Maurice Ravel, né il y a 150 ans ! Un voyage musical entre contes, couleurs et mystères.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit
Entrée libre.
Tout public.
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS