Ravel, l’enchanteur et la flûte Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Ravel

Ravel, l’enchanteur et la flûte Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS jeudi 18 décembre 2025.

Projet interdisciplinaire

Avec les élèves de flûte traversière, piano, chant et harpe

Et leurs professeurs : Claudia Dentressangle, Sabina Stanojevic, Léontina Vaduva, Laure Cambau et Laurence Bancaud.

Hommage à Maurice Ravel, né il y a 150 ans ! Un voyage musical entre contes, couleurs et mystères.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit

Entrée libre.

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles  75017 PARIS