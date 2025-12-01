Ravel, l’enchanteur et la flûte Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Projet interdisciplinaire

Avec les élèves de flûte traversière, piano, chant et harpe

Et leurs professeurs : Claudia Dentressangle, Sabina Stanojevic, Léontina Vaduva, Laure Cambau et Laurence Bancaud.

Hommage à Maurice Ravel, né il y a 150 ans ! Un voyage musical entre contes, couleurs et mystères.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre.

Tout public.

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS