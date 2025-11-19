RAVEL PAR DAVID KADOUCH – PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes

RAVEL PAR DAVID KADOUCH Début : 2026-02-20 à 19:30. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : RAVEL PAR DAVID KADOUCHBENJAMIN LEVY DIRECTIONDAVID KADOUCH PIANOÉTUDIANTS-MUSICIENS DE L’IESM INSTITUT D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DE LA MUSIQUE D’AIX-EN-PROVENCELOUISE FARRENC Grandes Variations sur un thème du comte Gallenberg, op. 25, pour piano et orchestre (1841)OLIVIER PENARDSymphonie n°2 (2024)Commande du Consortium créatif, avec le soutien de la SacemMAURICE RAVELIntroduction et Allegro pour quatuor à cordes, clarinette, flûte et harpe (1907)Version pour orchestre (1913)MAURICE RAVELConcerto pour piano et orchestre, en sol majeur (1929-1931) Coutumier des raretés de la musique française romantique, David Kadouch, enfant du Conservatoire de Nice et artiste à l’expressivité lumineuse, nous donne rendez-vous pour sublimer l’une des pages les plus inspirées du répertoire pianistique. À l’occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel, il était en effet incontournable de donner à entendre son célèbre Concerto en sol. Oscillant entre un même usage néoclassique et des références partagées pour l’outre-Atlantique, la Symphonie n°2 d’Olivier Penard ose la mélodie et puise dans les héritages du passé, rendant notamment hommage à Jerry Goldsmith dans un mouvement aux tentations hollywoodiennes. Ce moment sera aussi l’occasion de se rappeler qu’il existe une noble généalogie dans l’école de piano français, au sein de laquelle la remarquable compositrice Louise Farrenc occupe une place de choix. Son opus 25 célèbre son art consommé de la variation, dans une disposition concertante tout à fait remarquable pour l’époque. Une occasion également de se rappeler du rôle prépondérant que le Comte Gallenberg tint, en son temps, dans le milieu musical viennois dont l’influence sur Farrenc n’est pas tout à fait à mettre de côté. Prédilection pour la couleur orchestrale, raffinement harmonique et épuration de la ligne mélodique semblent être autant d’invitations collectives auxquelles il serait insensé de ne vouloir céder. Durée : environ 1h45 avec entracteConcert enregistré par France Musique pour diffusion prochaine dans l’émission « Le concert du soir ». Puis disponible en streaming sur le site de France Musique et l’appli Radio France.

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY 1 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes 06