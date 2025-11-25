Ravensbrück le camp oublié Compiègne
Ravensbrück le camp oublié Compiègne mardi 25 novembre 2025.
Ravensbrück le camp oublié
2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne Oise
Projection Ravensbrück le camp oublié, suivi d’une conférence de Guillaume Pollack.
2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 37 00 secretariat@memorial-compiegne.fr
English :
Screening of Ravensbrück: the forgotten camp, followed by a talk by Guillaume Pollack.
German :
Filmvorführung: Ravensbrück: Das vergessene Lager, gefolgt von einem Vortrag von Guillaume Pollack.
Italiano :
Proiezione di Ravensbrück: il campo dimenticato, seguita da un intervento di Guillaume Pollack.
Espanol :
Proyección de Ravensbrück: el campo olvidado, seguida de una charla de Guillaume Pollack.
