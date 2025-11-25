Ravensbrück le camp oublié Compiègne

Ravensbrück le camp oublié

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne Oise

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Projection Ravensbrück le camp oublié, suivi d'une conférence de Guillaume Pollack.

Projection Ravensbrück le camp oublié, suivi d’une conférence de Guillaume Pollack. .

2B Avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 96 37 00 secretariat@memorial-compiegne.fr

English :

Screening of Ravensbrück: the forgotten camp, followed by a talk by Guillaume Pollack.

German :

Filmvorführung: Ravensbrück: Das vergessene Lager, gefolgt von einem Vortrag von Guillaume Pollack.

Italiano :

Proiezione di Ravensbrück: il campo dimenticato, seguita da un intervento di Guillaume Pollack.

Espanol :

Proyección de Ravensbrück: el campo olvidado, seguida de una charla de Guillaume Pollack.

