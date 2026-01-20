Ravioles aux truffes Cave la Suzienne Suze-la-Rousse

Ravioles aux truffes

Cave la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2026-02-21 11:30:00

fin : 2026-02-21 18:30:00

2026-02-21

On se retrouve à la cave coopérative de La Suzienne en collaboration avec la table du moulin pour vous proposer un moment gourmand et convivial autour de ravioles aux truffes accompagnées d’un plateau de fromages.

Cave la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 48 38 contactcaveau@lasuzienne.com

English :

We meet at the cooperative cellar of La Suzienne in collaboration with the mill table to offer you a gourmet and friendly moment around truffle ravioli accompanied by a cheese platter.

