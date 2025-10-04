Ravouka la souris scientifique Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

A partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Conte interactif et participatif.

Partez à l’aventure avec Ravouka, une charmante petite musaraigne, pour découvrir la nature, ses lois et les principales espèces de plantes et d’animaux qui s’y cachent au travers de ce conte augmenté et participatif.

La lecture sera ponctuée de quizz, de manipulations sur la tablette et vous serez même amenés à créer votre propre herbier !

Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 52 29 https://www.bibliotheques-en-brionnais.net/ https://www.facebook.com/culturebrionnaissb

Tereza Vostradovska