Raw 10 Years X Cabaret Aleatoire Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Pour célébrer ses 10 ans, RAW s’associe au Cabaret Aléatoire pour une nuit explosive rassemblant ses artistes phares et des invités de prestige.

Depuis une décennie, RAW s’impose comme l’un des labels et agences de booking les plus influents de la scène techno européenne. Connue pour son identité sans compromis, sa vision underground et son exigence artistique, RAW a façonné le son brut et percutant d’une génération de producteurs et DJs.



Metaraph (Berlin, DE) Hard techno Industriel Hardcore Trance Rave



Metaraph est un·e artiste pluridisciplinaire non binaire basé·e à Berlin.

Iel est DJ, producteur·rice de musique, danseur·se, designer de bijoux et artiste performeur·se.

Iel a commencé à se produire au sein de la scène underground queer de Londres, d’abord en tant que performeur·se en 2017 puis comme DJ en 2018, tout en voyageant à travers l’Europe.

Des voyages rapides, éthérés, industriels, mélancoliques et bruts sont créés à travers son univers sonore, réussissant à extraire le chaos intérieur de chacun et à le transcender vers un niveau de conscience supérieur.

Maître de la métamorphose, Metaraph croise les genres entre hardcore, ambient, industriel, hard techno et rave à travers des kicks puissants et des percussions acérées, toujours accompagnés de mélodies trance pleines de nostalgie.





Yasmin Regisford (Paris, FR) Trance Rave Groovy Techno



Yasmin Regisford est une artiste montante de la scène électronique parisienne, reconnue pour son style éclectique et son énergie vibrante. Passée de la mode à la musique en 2023, elle s’est rapidement imposée grâce à ses sets dynamiques mêlant trance, rave et sonorités groovy. Présente dans des lieux emblématiques français et désormais à l’étranger, Yasmin s’établit à présent en tant que productrice avec son premier titre, Long Run, sorti en décembre 2024 et la sortie de son premier EP, Chroma en Mars 2025.







ROÜGE (France) EBM Techno Punk Électronique



La DJ et productrice française ROÜGE explore des atmosphères sombres et lugubres à travers des morceaux énergiques, avec des vibrations électroniques punk et des lignes de basse entraînantes. Ses productions infusées d’EBM/techno projettent dans un univers alternatif rempli de sa propre touche métallique.

Sortis sur des labels renommés comme Exhale, RAW, Union Trance Mission et un LP vinyle sur Detriti Records, ses titres ont déjà été joués par des artistes majeurs comme Richie Hawtin, Amelie Lens ou Philip Strobel, pour n’en citer que quelques-uns.

Chacune de ses performances reflète l’énergie illimitée de ROÜGE et son désir de partager des moments inoubliables avec le public, ne lui laissant pas d’autre choix que de danser jusqu’à ce qu’elle pose le fader.







Jason Case (Marseille, FR) Techno Raw Techno Hard Techno Rave TechnoTrance



Jason Case fait partie de la nouvelle génération montante de la scène électronique internationale. Depuis ses débuts à Marseille, il partage la scène avec des artistes prestigieux et se produit dans les plus grands festivals.

Ses sets, mélangeant Techno, RawTechno, HardTechno, Rave et TechnoTrance, restent uniques et transportants. Producteur confirmé, il a signé sur des labels comme SOLAMENTE, IAMT & CODEX, PANTERRE MUSIQUE et DOLMA REC, et ses titres sont régulièrement playlistés sur Beatport. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

