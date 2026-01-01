Raw Compagnie Kilaï Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Raw Compagnie Kilaï Théâtre Les 3 Chênes

RAW est un appel à la liberté, au respect et à l’amitié. Ce spectacle interactif dessine le portrait de 4 danseuses qui racontent leur monde, leur style unique, leur rage et leur joie de danser. Intense, joyeuse et douce à la fois, une pièce en résonance avec son temps.

RAW, “brut” en anglais, c’est danser ! Danser tel que l’on est, danser comme pour (re)faire un pacte avec la vie. Sur fond de musiques hip-hop, funk et house, le récit intime des danseuses fusionne avec la danse pour mieux interagir avec le public et affirme le mouvement comme un rempart contre la violence.

Leur forte complicité invite le public à danser, à se laisser contaminer par elles. Un moment de partage, de générosité et de liberté, chargé d’espoir pour les nouvelles générations, porté par une énergie communicative !

• Théâtre Les 3 Chênes

• Vendredi 16 janvier à 20h30

• Tout public dès 8 ans

• 6 à 13€ .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 10 25 80

