RAW + DJ set – Compagnie Kilaï Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

RAW + DJ set – Compagnie Kilaï Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne vendredi 30 janvier 2026.

RAW + DJ set – Compagnie Kilaï Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 30 janvier 2026, 19h30 Tarifs : de 6€ à 5€

Danse hip-hop et récit

En tête à tête avec le public, _RAW_ dessine le portrait de 4 danseuses qui racontent leur monde, leur milieu : le « game », sa violence, sa beauté pleine d’ironie, dénuée d’utopie mais chargée d’espoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T20:20:00.000+01:00

1

https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-pole_sud-28206-0.wb?REFID=9bAMAAAAAAAcAA

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine