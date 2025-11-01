Raw Halloween Party à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Raw Halloween Party à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 31 octobre 2025.

Cette année, Halloween sera plus bouncy que jamais

FLUID pose ses valises dans le club le plus mythique de la capitale pour la toute première fois, et quoi de mieux que le 31 octobre pour marquer le coup ?! Prépare ton costume, on s’occupe de t’offrir un line-up pensé pour tenir chaud au dancefloor…See you there !

CENTRAL : Metaraph / Arman John / DJ Sonnenbrand

CHAUFFERIE : Helena / Lauwaert / ETERA / Two Dots

Halloween Party à La Machine du Moulin Rouge le 31 octobre !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 17 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-01T00:55:00+01:00

fin : 2025-11-01T07:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-31T23:55:00+02:00_2025-10-31T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/fluid-halloween-metaraph-arman-john-helena-lauwaert/ https://fb.me/e/3DldGN3qf https://fb.me/e/3DldGN3qf