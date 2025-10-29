RAYAD guests – CABARET SAUVAGE Paris

ENVOL PRODUCTION PRÉSENTE : RAYAD GUESTSLe projet Rayad 2025 a pour objectif de développer l’identité musicalede l’artiste Rayad Mohammed. Âgé de seulement 13 ans, avec untalent prometteur et un potentiel exceptionnel, Rayad a fait déjàsensation dans le rap français, en s’imposant comme “le plus jeunerappeur de France”. Avec son flow unique et ses textes profonds, iltouche un large public, des ados aux générations plus âgées. Sespassages remarqués dans des émissions comme Planète Rap surSkyrock, ainsi que ses concerts, plein d’énergie et d’émotion, ontprouvé qu’il n’est pas qu’une star montante, mais une véritablerévélation. Rayad grandit, son public aussi. Une restructuration de sacarrière s’impose. Cette année, il s’apprête à lancer de nouveaux clipset à réaliser une série de concerts, dont un déjà programmé auSénégal, et aux Comorres tout en entamant l’enregistrement de 2albums, un solo et un en commun avec le rappeur MANNS. Le projetcomprend plusieurs étapes clé qui impliquent la production, lapromotion, et des actions internationales, associatives importantespour son image et sa carrière.- Ouverture au public GA : 17h30- Début concert : 18h00- Fin concert : 20h00

CABARET SAUVAGE 59 BD MACDONALD 75019 Paris 75