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RAYAD – Rayad en Concert À L’affranchi L’AFFRANCHI Marseille

RAYAD – Rayad en Concert À L’affranchi L’AFFRANCHI Marseille

RAYAD – Rayad en Concert À L’affranchi L’AFFRANCHI Marseille vendredi 10 avril 2026.

Lieu : L'AFFRANCHI

Adresse : 212 Bld St Marcel

Ville : 13011 Marseille

Département : 13

Début : 2026-04-10

Fin : 2026-04-10

Heure de début : 20:00

RAYAD – Rayad en Concert À L’affranchi Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’AFFRANCHI 212 Bld St Marcel 13011 Marseille 13

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