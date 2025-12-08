Raye Saint Vincinoise 2026 Saint-Vincent-la-Commanderie
Raye Saint Vincinoise 2026 Saint-Vincent-la-Commanderie dimanche 19 avril 2026.
Raye Saint Vincinoise 2026
Ecole Saint-Vincent-la-Commanderie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Trail 18km 1100d+, 8km 350d+, randonnée 8km 350d+ , courses enfants gratuites
Ecole Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 81 62 66 trailrayesaintvincinoise@outlook.fr
English :
Trail 18km 1100d+, 8km 350d+, hike 8km 350d+ , free children’s races
L’événement Raye Saint Vincinoise 2026 Saint-Vincent-la-Commanderie a été mis à jour le 2025-12-08 par Valence Romans Tourisme