Raynald Colom Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Raynald Colom Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris vendredi 7 novembre 2025.
19h30 & 21h30
Une occasion rare d’entendre sur scène l’un des trompettistes les plus expressifs de sa génération, à la tête d’un groupe réunissant quelques-unes des plus belles voix de la scène jazz actuelle !
Entre lyrisme, intensité et liberté, ce concert fait voyager à travers les différentes périodes et influences du parcours de Raynald Colom — du jazz contemporain aux explorations flamenco et afro-caribéennes.
Raynald Colom / trompette
Melvin Marquez / saxophone ténor
Tony Tixier / piano
Luca Fattorini / contrebasse
Raphaël Pannier / batterie
22h30
Jam session animée par Melvin Marquez !
Melvin Marquez / saxophone ténor
Slim Chikahoui / contrebasse
Pierre-Eden Guilbaud / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Raynald Colom présente la musique de ses sept albums, re-visitée dans une formule quintet qu’il n’avait pas jouée depuis longtemps.
Le vendredi 07 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-07T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-08T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-07T19:00:00+02:00_2025-11-07T02:00:00+02:00
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/