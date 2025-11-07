Raynald Colom Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30

Une occasion rare d’entendre sur scène l’un des trompettistes les plus expressifs de sa génération, à la tête d’un groupe réunissant quelques-unes des plus belles voix de la scène jazz actuelle !

Entre lyrisme, intensité et liberté, ce concert fait voyager à travers les différentes périodes et influences du parcours de Raynald Colom — du jazz contemporain aux explorations flamenco et afro-caribéennes.

Raynald Colom / trompette

Melvin Marquez / saxophone ténor

Tony Tixier / piano

Luca Fattorini / contrebasse

Raphaël Pannier / batterie

22h30

Jam session animée par Melvin Marquez !

Melvin Marquez / saxophone ténor

Slim Chikahoui / contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Raynald Colom présente la musique de ses sept albums, re-visitée dans une formule quintet qu’il n’avait pas jouée depuis longtemps.

payant Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l'on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

