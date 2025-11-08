RCM 30 ans de vibrations! Thiaville-sur-Meurthe

RCM 30 ans de vibrations!

Salle Poirel Thiaville-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 09:00:00

À l’occasion des 30 ans de la radio RCM, venez participer à l’émission spéciale de 8h à 20h à Thiaville-sur-Meurthe. Venez passer un moment convivial dès 9h. De nombreux cadeaux seront à gagner avec la possibilité de visiter les studios! La soirée se poursuivra avec un concert live Années 80 dès 20h et des mix de DJ Toine à partir de 22h. Concerts limités chacun à 80 personnes. Entrée libre.Tout public

Salle Poirel Thiaville-sur-Meurthe 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 42 08 contact@rcmlaradio.fr

English :

To mark the 30th anniversary of RCM radio, come and take part in a special broadcast from 8am to 8pm in Thiaville-sur-Meurthe. Come and spend a convivial moment from 9am. There will be lots of prizes to be won, and a chance to visit the studios! The evening continues with a live 80s concert from 8pm and DJ Toine’s mixes from 10pm. Concerts limited to 80 people each. Admission free.

German :

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Radiosenders RCM nehmen Sie an der Sondersendung von 8 bis 20 Uhr in Thiaville-sur-Meurthe teil. Verbringen Sie ab 9 Uhr einen geselligen Moment. Es gibt zahlreiche Geschenke zu gewinnen und die Möglichkeit, die Studios zu besichtigen! Der Abend wird mit einem Live-Konzert der 80er Jahre ab 20 Uhr und einem Mix von DJ Toine ab 22 Uhr fortgesetzt. Die Konzerte sind jeweils auf 80 Personen begrenzt. Eintritt frei.

Italiano :

In occasione del 30° anniversario della radio RCM, venite a partecipare alla trasmissione speciale dalle 8 alle 20 a Thiaville-sur-Meurthe. A partire dalle 9.00, potrete godere di un momento di convivialità. Ci saranno molti premi in palio e la possibilità di visitare gli studi! La serata continuerà con un concerto live anni ’80 dalle 20.00 e con i mix di DJ Toine dalle 22.00. I concerti sono limitati a 80 persone ciascuno. Ingresso libero.

Espanol :

Con motivo del 30 aniversario de la radio RCM, venga a participar en la emisión especial de 8.00 a 20.00 horas en Thiaville-sur-Meurthe. A partir de las 9h, disfrute de un momento de convivencia. Habrá muchos premios y la posibilidad de visitar los estudios La velada continuará con un concierto de los 80 en directo a partir de las 20.00 h y las mezclas de DJ Toine a partir de las 22.00 h. Conciertos limitados a 80 personas cada uno. Entrada gratuita.

L’événement RCM 30 ans de vibrations! Thiaville-sur-Meurthe a été mis à jour le 2025-10-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS