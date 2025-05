RDV au BBQ des Arques – Les Arques, 30 mai 2025 19:00, Les Arques.

Lot

RDV au BBQ des Arques Verrière du Presbytère Les Arques Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 19:00:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-05-30

2025-06-06

2025-06-13

2025-06-20

Dans le cadre de la 34ème résidence d’artistes des Ateliers des Arques, l’artiste Alban Turquois vous invite à partager un dîner autour du feu.

Dans le cadre de sa recherche sur la cuisson de céramiques au barbecue, il organisera des repas intimistes (5 personnes max) chaque vendredi soir du mois de juin.

Une occasion conviviale de découvrir son travail et son processus de création !

En 2025, Anne-Laure Lestage assure la direction artistique de cette 34ème résidence.

Sur réservation à partir du 15 mai 10 .

Verrière du Presbytère

Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70

English :

As part of the 34th artist residency at Ateliers des Arques, artist Alban Turquois invites you to share a dinner around the fire.

As part of his research into firing ceramics on the barbecue, he will be organizing intimate dinners (max. 5 people) every Friday evening in June.

A convivial opportunity to discover his work and creative process!

German :

Im Rahmen der 34. Künstlerresidenz der Ateliers des Arques lädt Sie der Künstler Alban Turquois zu einem gemeinsamen Abendessen am Feuer ein.

Im Rahmen seiner Forschung über das Brennen von Keramiken auf dem Grill wird er an jedem Freitagabend im Juni ein intimes Essen (max. 5 Personen) organisieren.

Eine gesellige Gelegenheit, seine Arbeit und seinen Schaffensprozess kennenzulernen!

Italiano :

Nell’ambito della 34a residenza d’artista presso gli Ateliers des Arques, l’artista Alban Turquois vi invita a condividere una cena intorno al fuoco.

Nell’ambito della sua ricerca sulla cottura della ceramica sul barbecue, l’artista organizzerà cene intime (per un massimo di 5 persone) ogni venerdì sera di giugno.

Un’occasione conviviale per scoprire il suo lavoro e il suo processo creativo!

Espanol :

En el marco de la 34ª residencia artística en Ateliers des Arques, el artista Alban Turquois le invita a compartir una cena alrededor del fuego.

En el marco de sus investigaciones sobre la cocción de la cerámica en la barbacoa, organizará cenas íntimas (para un máximo de 5 personas) todos los viernes de junio por la noche.

Una buena ocasión para descubrir su obra y su proceso creativo

L’événement RDV au BBQ des Arques Les Arques a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Gourdon