RDV au forum des associations pour passer à l’action MJC Aouste-sur-Sye

MJC Centre social Nini Chaise Aouste-sur-Sye Drôme
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
2025-09-06
Le Forum des associations, c’est le moment idéal pour choisir ce qui fera votre année une nouvelle activité, un loisir, une passion… ou même de nouvelles habitudes .
MJC Centre social Nini Chaise Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 accueil@mjcninichaise.org
English :
The Forum des associations is the ideal time to choose what will make your year: a new activity, a hobby, a passion? or even new habits.
German :
Das Forum der Vereine ist der ideale Zeitpunkt, um zu entscheiden, was Ihr Jahr ausmachen soll: eine neue Aktivität, ein Hobby, eine Leidenschaft? oder sogar neue Gewohnheiten.
Italiano :
Il Forum delle associazioni è il momento ideale per scegliere ciò che caratterizzerà il vostro anno: una nuova attività, un hobby, una passione o anche nuove abitudini.
Espanol :
El Foro de las Asociaciones es el momento ideal para elegir lo que marcará su año: una nueva actividad, una afición, una pasión… o incluso nuevos hábitos.
