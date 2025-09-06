RDV au forum des associations pour passer à l’action MJC Aouste-sur-Sye

RDV au forum des associations pour passer à l’action MJC Aouste-sur-Sye samedi 6 septembre 2025.

RDV au forum des associations pour passer à l’action

MJC Centre social Nini Chaise Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

2025-09-06

Le Forum des associations, c’est le moment idéal pour choisir ce qui fera votre année une nouvelle activité, un loisir, une passion… ou même de nouvelles habitudes .

MJC Centre social Nini Chaise Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 accueil@mjcninichaise.org

English :

The Forum des associations is the ideal time to choose what will make your year: a new activity, a hobby, a passion? or even new habits.

German :

Das Forum der Vereine ist der ideale Zeitpunkt, um zu entscheiden, was Ihr Jahr ausmachen soll: eine neue Aktivität, ein Hobby, eine Leidenschaft? oder sogar neue Gewohnheiten.

Italiano :

Il Forum delle associazioni è il momento ideale per scegliere ciò che caratterizzerà il vostro anno: una nuova attività, un hobby, una passione o anche nuove abitudini.

Espanol :

El Foro de las Asociaciones es el momento ideal para elegir lo que marcará su año: una nueva actividad, una afición, una pasión… o incluso nuevos hábitos.

