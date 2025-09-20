RDV au Musée! Le Village « Métiers du Patrimoine » Musée des beaux-arts Valenciennes

RDV au Musée! Le Village « Métiers du Patrimoine » Musée des beaux-arts Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Village « Métiers du patrimoine » : venez à la rencontre des professionnelles et des professionnels qui œuvrent au quotidien à la rénovation du musée et découvrez les métiers du patrimoine associés au chantier

Samedi 20 septembre 14h-18h et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h -Sans réservation

Musée des beaux-arts 41 Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes, France Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225720 https://valenciennesmusee.valenciennes.fr http://www.facebook.com/MBAValenciennes

Thomas Douvry/ville de Valenciennes