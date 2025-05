RDV aux Jardins: Perpezac-Le-Blanc Paradis des pierres et des jardins! – Perpezac-le-Blanc, 7 juin 2025 10:00, Perpezac-le-Blanc.

Les Amis de Perpezac-Le-Blanc organisent une grande fête » Nature-Culture ».

Au programme

-Visite libre d’une douzaine de jardins de particuliers ( jardins d’agrément, d’ornement, potager, paysagiste, pédagogique…) dans un des plus beaux villages de l’Yssandonnais, paradis de la pierre blanche ( calcaire) environné de sites et paysages exceptionnels.

-Visite guidée du sentier botanique ( + 180 espèces sauvages répertoriées) créé en 2007 et entretenu par les Amis de Perpezac-le-Blanc.

-Travail en extérieur d’artistes peintres spécialement présents pour le Rendez-vous aux jardins + exposition des oeuvres.

-Évènement musical en fin d’après-midi

-Toute la journée, vente de plantes, fleurs, arbustes, de livres jardins, nature, culture…

Restauration possible sur place. .

Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 11 42

