[rdv] AZADI Maison de la Conversation Paris
[rdv] AZADI Maison de la Conversation Paris mercredi 1 avril 2026.
PROJECTION
La Sirène – Sepideh Farsi (2023)
1980, dans le sud de l’Iran. Les habitants d’Abadan résistent au siège des Irakiens. Il y a là Omid, 14 ans, qui a décidé de rester sur place chez son grand-père, en attendant le retour de son grand frère du front. Mais comment résister en temps de guerre sans prendre les armes ? Omid découvre alors un bateau abandonné dans le port d’Abadan. Aurait-il enfin trouvé le moyen de sauver ceux qu’il aime ?
** Il s’agit d’un film d’animation, ce qui n’en fait pas pour autant un film en direction du jeune public. Étant normalement déconseillé aux moins de 12 ans, nous tenons à avertir que certaines scènes pourraient ne pas convenir à des spectateurs de moins de 14 ans.
CONVERSATION
Bahareh Akrami – Née en Iran en 1983, Bahareh Akrami est arrivée en France en 1986, où sa famille s’est réfugiée deux ans plus tôt pour échapper aux ayatollahs. Illustratrice, elle tient un carnet de bord dessiné de la révolution démarrée en Iran en septembre 2022 sur les réseaux-sociaux et sur le blog de Mediapart.
Date
Mercredi 1 avril
Horaires
18h-21h30
Tarif
Gratuit
Animation
HUITCENTHUIT
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
On se donne rendez-vous pour explorer des pistes de compréhension et de réflexion qui vont dans le sens des luttes contre toutes les formes d’utilisation et d’instrumentalisation des volontés du peuple iranien.
Le mercredi 01 avril 2026
de 18h00 à 21h30
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-02T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T18:00:00+02:00_2026-04-01T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://shotgun.live/events/rdv-azadi communication@maisondelaconversation.org
Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire