[RDV bien-être] Création d’un gel douche pailleté enfants-parents Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes
Création d’un gel douche pailleté de 100 ml, en binômes enfants-parents.
Enfant dès 7 ans accompagné par 1 parent Réservation dès le 10 février au 05 59 64 34 43.
Par Oriane Duchemin des Ateliers d’Oreina.
Rendez-vous à 14h30 (durée 2h) .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
