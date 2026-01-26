[RDV bien-être] Création d’un gel douche pailleté enfants-parents Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

[RDV bien-être] Création d’un gel douche pailleté enfants-parents

Médiathèque Les Temps Modernes 1 rue du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Création d’un gel douche pailleté de 100 ml, en binômes enfants-parents.

Enfant dès 7 ans accompagné par 1 parent Réservation dès le 10 février au 05 59 64 34 43.

Par Oriane Duchemin des Ateliers d’Oreina.

Rendez-vous à 14h30 (durée 2h) .

