RDV botaniques Légumes régionaux et indigènes Lisieux
RDV botaniques Légumes régionaux et indigènes Lisieux mercredi 29 avril 2026.
Lisieux
RDV botaniques Légumes régionaux et indigènes
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous propose un atelier sur les légumes régionaux et indigènes et sur le bouturage des dahlias et des chrysanthèmes.
La Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux vous propose un atelier sur les légumes régionaux et indigènes et sur le bouturage des dahlias et des chrysanthèmes. .
12 Rue Jacques de Condorcet Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 02 76
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English : RDV botaniques Légumes régionaux et indigènes
The Société d’Horticulture et de Botanique de Lisieux (Lisieux Horticultural and Botanical Society) is offering a workshop on regional and indigenous vegetables and on taking cuttings from dahlias and chrysanthemums.
L’événement RDV botaniques Légumes régionaux et indigènes Lisieux a été mis à jour le 2026-04-17 par Calvados Attractivité
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