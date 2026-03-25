RDV Burgers Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
RDV Burgers Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 24 avril 2026.
RDV Burgers
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Soirée burger sur réservation .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
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English : RDV Burgers
L’événement RDV Burgers Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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