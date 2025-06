RDV Campanets du vendredi N°2 Domaine TOUR CAMPANETS Le Puy-Sainte-Réparade 27 juin 2025 19:00

Le 27/06/2025 de 19H00 à 23H30, venez vivre un moment exceptionnel sur le Rooftop panoramique de l’Espace Campanets.

Une chouette programmation artistique BARAONNA dans le cadre du Festival OFF « Jazz sous les étoiles Bouc Bel Air »

Bar à vins*

Bar à softs

Foodtrucks

– Les Papilles de Valou

– Las Chachitas

… à votre disposition pour passer un moment de détente et de convivialité



Venez vivre l’expérience Campanets le temps d’une soirée ✨✨



“Baraonna” c’est un Quintet vocal italien, présent depuis plus de 25 ans sur la scène internationale. Ce qui les distingue, c’est leur capacité d’arranger tant des standards que des morceaux originaux, selon une formule qui unit à la fois le jazz et la dimension méditerranéenne, sans perdre de vue la

tradition italienne.

Pour la billetterie, voir sur le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/avantscene/evenements/quintette-francese



Accueil sur place au Domaine à partir de 19h00 pour la partie Bar à vins & restauration.

Début du concert à 21h00.



*l’abus d’alcool est dfangereux pour la santé. À consommer avec modération .

Domaine TOUR CAMPANETS 3243 route de rognes

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On 27/06/2025 from 19H00 to 23H30, come and experience an exceptional moment on the panoramic Rooftop of Espace Campanets.

German :

Erleben Sie am 27.06.2025 von 19:00 bis 23:30 Uhr einen außergewöhnlichen Moment auf dem Panorama-Roftop des Espace Campanets.

Italiano :

Il 27/06/2025 dalle 19:00 alle 23:30, venite a vivere un momento eccezionale sul tetto panoramico dell’Espace Campanets.

Espanol :

El 27/06/2025 de 19H00 a 23H30, venga a vivir un momento excepcional en la azotea panorámica del Espace Campanets.

