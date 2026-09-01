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AGENDA · Allaire

Rdv chant trad dedans-dehors : 1er rdv Allaire

mercredi 16 septembre 2026 · Allaire

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 juin 2027
Heure de début
18:00:00
Adresse
155 la bouie
Ville
56350 Allaire
Département
Morbihan
Tarif

Allaire

Rdv chant trad dedans-dehors : 1er rdv

155 la bouie Allaire Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2027-06-16 19:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Il s’agit de RDVs de chant à la marche (ou à danser) mensuels qui s’adressent à tous les niveaux et tous les âges. Ils sont prétexte à travailler sa voix et le répertoire dans le but de partager ensemble et avec un public extérieur en fin de parcours, une ou plusieurs balades chantées ponctuées de danses, et autres chants à écouter…
Le RDV dure 1h30 et se déroule en etérieur tant que le temps le permet et sinon en intérieur, à Bocquéreux 56350 Allaire.
Le nombre de participants est limité et il est donc nécessaire de s’inscrire en amont auprès de La Compagnie des Voix (laciedesvoix@gamil.com) ou via HelloAsso.   .

155 la bouie Allaire 56350 Morbihan Bretagne +33 6 60 65 02 22 

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English :

L’événement Rdv chant trad dedans-dehors : 1er rdv Allaire a été mis à jour le 2026-09-07 par OT – PAYS DE REDON