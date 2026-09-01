Informations pratiques

Allaire

Rdv chant trad dedans-dehors : 1er rdv

155 la bouie Allaire Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2027-06-16 19:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Il s’agit de RDVs de chant à la marche (ou à danser) mensuels qui s’adressent à tous les niveaux et tous les âges. Ils sont prétexte à travailler sa voix et le répertoire dans le but de partager ensemble et avec un public extérieur en fin de parcours, une ou plusieurs balades chantées ponctuées de danses, et autres chants à écouter…

Le RDV dure 1h30 et se déroule en etérieur tant que le temps le permet et sinon en intérieur, à Bocquéreux 56350 Allaire.

Le nombre de participants est limité et il est donc nécessaire de s’inscrire en amont auprès de La Compagnie des Voix (laciedesvoix@gamil.com) ou via HelloAsso. .

155 la bouie Allaire 56350 Morbihan Bretagne +33 6 60 65 02 22

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English :

L’événement Rdv chant trad dedans-dehors : 1er rdv Allaire a été mis à jour le 2026-09-07 par OT – PAYS DE REDON