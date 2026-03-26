RDV Conservation Manchots Le Guerno
RDV Conservation Manchots Le Guerno samedi 18 avril 2026.
RDV Conservation Manchots
Parc de Branféré Le Guerno Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Apprenez en plus sur le Manchot de Humboldt et sur comment le protéger, car cette espèce est menacée.
Qu’est-ce qu’un rendez-vous pour la conservation ?
Les Rendez-vous Conservation sont des journées thématiques organisées tout au long de l’année au Parc de Branféré. Chaque rendez-vous met à l’honneur une espèce menacée présente dans notre parc.
Durant ces journées, vous pourrez
Rencontrer les soigneurs animaliers qui partagent leur quotidien avec ces animaux
Assister à des nourrissages commentés
Participer à des ateliers ludiques et pédagogiques adaptés à tous les âges
Découvrir les coulisses de nos installations et de nos programmes d’élevage (EEP)
Comprendre les menaces qui pèsent sur ces espèces dans leur milieu naturel
Connaître les actions concrètes mises en place pour leur préservation par les organismes de conservations soutenus par Branféré .
Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66
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English :
L’événement RDV Conservation Manchots Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-24 par ADT 56
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