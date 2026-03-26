RDV Conservation Oryx Le Guerno
RDV Conservation Oryx Le Guerno samedi 6 juin 2026.
RDV Conservation Oryx
Parc de Branféré Le Guerno Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez l’Oryx Algazelle lors de ce week-end et apprenez comment protéger cette espèce, à votre échelle car chaque geste compte.
Qu’est-ce qu’un rendez-vous pour la conservation ?
Les Rendez-vous Conservation sont des journées thématiques organisées tout au long de l’année au Parc de Branféré. Chaque rendez-vous met à l’honneur une espèce menacée présente dans notre parc.
Durant ces journées, vous pourrez
Rencontrer les soigneurs animaliers qui partagent leur quotidien avec ces animaux
Assister à des nourrissages commentés
Participer à des ateliers ludiques et pédagogiques adaptés à tous les âges
Découvrir les coulisses de nos installations et de nos programmes d’élevage (EEP)
Comprendre les menaces qui pèsent sur ces espèces dans leur milieu naturel
Connaître les actions concrètes mises en place pour leur préservation par les organismes de conservations soutenus par Branféré .
Parc de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RDV Conservation Oryx Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-23 par ADT 56
À voir aussi à Le Guerno (Morbihan)
- Brunch de Pâques Lundi 6 avril Le Guerno 6 avril 2026
- RDV Conservation Manchots Le Guerno 18 avril 2026
- Rallye conservation au Parc de Branféré Le Guerno 24 avril 2026
- RDV Conservation Pandas roux Le Guerno 2 mai 2026
- Un contre temps pour le vivant Le Guerno 7 juin 2026