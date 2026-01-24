RDV Conté en médiathèque Voyage à travers les sens Saint-Thurial
RDV Conté en médiathèque Voyage à travers les sens
12 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Pauline vous transporte dans un voyage sensoriel à travers trois contes venus d’ailleurs et d’autrefois.
Ici, les histoires se sentent, s’écoutent, se touchent et se vivent.
RDV à la médiathèque de Saint Thurial
A partir de 7 ans
Gratuit .
12 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23
