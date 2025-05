« RDV Contes de l’été » Le Mans l’été au bord de l’Huisne – Le Mans, 9 mai 2025 17:30, Le Mans.

Sarthe

« RDV Contes de l’été » Le Mans l’été au bord de l’Huisne Avenue de Volos Le Mans Sarthe

Début : 2025-05-09 17:30:00

fin : 2025-05-09 18:20:00

2025-05-09

2025-05-11

« RDV Contes de l’été » , chaque week-end, venez rencontrer l’univers d’artistes conteur-conteuse-musicien-musicienne, en solo ou duo, dans leur patchwork de l’instant. Un partage d’histoires, d’aventures infinies, vivifiantes et poétiques. Des chansons qui se content et se racontent en musique. Issus de la tradition orale, servis avec le verbe de chacun et portés par des chants et des mélodies revisités.

Séances d’un minimum de 50 minutes. En famille à partir de 5 ans. » .

Avenue de Volos

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82

English :

Every weekend, come and discover the world of storytellers and musicians in their patchwork of the moment. Stories from the oral tradition, served up in their own original words, and carried along by revisited songs and melodies.

German :

Jedes Wochenende treffen Sie auf die Welt der Erzähler, Geschichtenerzähler und Musiker in ihrem Patchwork des Augenblicks. Geschichten aus der mündlichen Tradition, serviert mit dem originellen Wortlaut jedes Einzelnen und getragen von neu interpretierten Liedern und Melodien.

Italiano :

Ogni fine settimana, venite a scoprire il mondo dei cantastorie, dei musicisti e delle musiciste nel loro patchwork del momento. Storie della tradizione orale, servite con parole originali e accompagnate da canzoni e melodie rivisitate.

Espanol :

Todos los fines de semana, venga a descubrir el mundo de los narradores, músicos y cuentacuentos en su patchwork del momento. Historias de tradición oral, servidas con sus propias palabras originales y acompañadas de canciones y melodías revisitadas.

