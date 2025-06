RDV Contes de l’été Parc des Atlantides Le Mans 20 juin 2025 17:00

Sarthe

RDV Contes de l’été Parc des Atlantides 4 Avenue de Volos Le Mans Sarthe

Début : 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-22 17:50:00

2025-06-20

2025-06-22

RDV Contes de l’été Noémie Sanson & Daisy. Une rencontre entre mots et musique à partager en famille. Noémie Sanson tisse des images avec les mots, entre poésie et émotion. Daisy mêle contes et chansons dans un univers sensible et lumineux. Un moment vivant, entre récits, rythmes et imaginaire.

RDV Contes de l’été Ce week-end, on vous invite à une escapade poétique et musicale en famille.

Les vendredi 20 juin à 17h30 et dimanche 22 juin à 17h00, retrouvez Noémie Sanson, conteuse qui façonne des images avec les mots et invite à rêver entre lumière et ombre, et Daisy, musicienne et autrice de contes qu’elle transforme en chansons et spectacles sensibles.

Un moment d’échange vivant, de récits chantés et d’imaginaire partagé.

Durée minimum 50 minutes À partir de 5 ans Entrée libre.

Chaque week-end, un nouveau duo d’artistes conteurs et musiciens à découvrir dans un patchwork d’histoires issues de la tradition orale, revisitées avec originalité. .

Parc des Atlantides 4 Avenue de Volos

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire theatredupasseur@orange.fr

English :

RDV Contes de l?été: Noémie Sanson & Daisy. An encounter between words and music to share with the whole family. Noémie Sanson weaves words into images, poetry and emotion. Daisy blends stories and songs in a sensitive, luminous universe. A lively moment of storytelling, rhythm and imagination.

German :

RDV Contes de l’été: Noémie Sanson & Daisy. Eine Begegnung zwischen Worten und Musik für die ganze Familie. Noémie Sanson webt Bilder mit Worten, zwischen Poesie und Emotionen. Daisy vermischt Märchen und Lieder in einem sensiblen und leuchtenden Universum. Ein lebendiger Moment zwischen Erzählungen, Rhythmen und Phantasie.

Italiano :

RDV Contes de l’été: Noémie Sanson & Daisy. Un incontro tra parole e musica da condividere con tutta la famiglia. Noémie Sanson intreccia le parole alle immagini, alla poesia e all’emozione. Daisy unisce narrazione e canto in un universo sensibile e luminoso. Un momento vivace di narrazione, ritmo e immaginazione.

Espanol :

RDV Contes de l’été: Noémie Sanson & Daisy. Un encuentro entre palabras y música para compartir con toda la familia. Noémie Sanson teje con las palabras imágenes, poesía y emoción. Daisy combina narración y canción en un universo sensible y luminoso. Un momento vivo de narración, ritmo e imaginación.

