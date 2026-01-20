RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 13 février 2026.

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-13

2026-02-13

Rendez-vous créole restauration avec 974 Léla
Menu entrée, plat, dessert
Sur réservation, places limitées   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06  lecamamag@outlook.fr

