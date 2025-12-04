RDV de la parentalité Soirée Jeux ! Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx
Rue de Gascogne Espace Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Plongez dans une soirée 100 % jeux à partager en famille ou entre amis ! Jeux traditionnels en bois, arcade, jeux vidéo, réalité virtuelle, jeux de société…il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Restauration sur place avec formule salée/sucrée proposée par la Junior Association UJS-M au profit de leur projet humanitaire.
Gratuit, sur inscription au 05 59 56 60 60.
Rdv de 19h à 21h30 au Service jeunesse à l’Espace Jean Rameau de Saint-Martin-de-Seignanx. .
