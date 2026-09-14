Rdv de l’ailleurs Maison des associations Le Mans
mardi 15 décembre 2026 · Maison des associations · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Rdv de l’ailleurs
Maison des associations 26 rue Richebourg Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 18:30:00
fin : 2026-12-15 20:30:00
Date(s) :
2026-12-15
Club lecture
Club de lecture dédié aux littératures de l’imaginaire. En partenariat avec Le Bibliocosme
18h30 – Association La 25ème heure du livre (Maison des Associations, 26 rue Richebourg)
Ados-adultes .
Maison des associations 26 rue Richebourg Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Book club
L’événement Rdv de l’ailleurs Le Mans a été mis à jour le 2026-09-08 par CDT72
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