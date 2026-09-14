Rdv de l’ailleurs Maison des associations Le Mans

mardi 15 décembre 2026 · Maison des associations · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Rdv de l’ailleurs

Maison des associations 26 rue Richebourg Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 18:30:00

fin : 2026-12-15 20:30:00

Date(s) :

2026-12-15

Club lecture

Club de lecture dédié aux littératures de l’imaginaire. En partenariat avec Le Bibliocosme

18h30 – Association La 25ème heure du livre (Maison des Associations, 26 rue Richebourg)

Ados-adultes .

Maison des associations 26 rue Richebourg Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Book club

L’événement Rdv de l’ailleurs Le Mans a été mis à jour le 2026-09-08 par CDT72