RDV de l’Erdre à Guenrouët Guenrouet

Port St Clair Guenrouet Loire-Atlantique

Début : 2025-08-25 17:00:00

fin : 2025-08-25 17:00:00

2025-08-25

Marion Rampal & P.F. Blanchard Le secret

Amoureux de blues, de chanson française, d’improvisation et de mélodie classique, collaborateurs des géants Archie Shepp et Pierre Barouh, Marion Rampal et Pierre-François Blanchard dévoilent des textes de Paul Verlaine comme de Brigitte Fontaine, des opus de Gabriel Fauré ou des mélodies de Franz Schubert avec malice. Redoutables de précision, une des plus grandes voix du jazz en France et un pianiste aussi inventif que raffiné mettent à nu le cœur des chansons et se laissent aller à de délicieuses dérives.

Marion Rampal voix

Pierre-François Blanchard piano

Les rendez-vous de l’Erdre

lundi 25 août 19:00

Port Saint-Clair / Guenrouët

Bar et restauration sur place

