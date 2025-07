RDV de l’Erdre à Guenrouët Guenrouet

RDV de l’Erdre à Guenrouët Guenrouet mardi 26 août 2025.

RDV de l’Erdre à Guenrouët

Melneuf Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 11:00:00

fin : 2025-08-26 11:00:00

Date(s) :

2025-08-26

Arnaud Fradin & His Roots Combo

Figure de la soul funky avec Malted Milk, Arnaud Fradin est aussi quelqu’un qui compte dans le blues. Avec son Roots Combo, il distille un blues puisant aux meilleures sources, irriguant un répertoire dont les reprises érudites se complètent aujourd’hui de belles compositions. Avec des choristes présentes pour la première fois sur scène à ses côtés, le quartet développe une musicalité élargie et forme un tout dynamique et frais, brisant les barrières entre les genres et les publics, proposant le partage que le blues porte depuis son origine.

Arnaud Fradin chant, guitare

Thomas Troussier harmonica

Igor Pichon contrebasse

Richard Housset batterie

Laurence Le Baccon & Julie Dumoulin chœurs

Rdv de l’Erdre

Mardi 26 août à 11h à l’espace arboré de Melneuf à Guenrouët

Pensez à prendre votre pique-nique

Site internet http://www.rendezvouserdre.com/ .

Melneuf Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RDV de l’Erdre à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2025-07-25 par ADT44