RDV de l’Erdre à St Gildas des Bois Route de Redon Saint-Gildas-des-Bois

RDV de l’Erdre à St Gildas des Bois

Route de Redon Carrière de Bernugat Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Début : 2025-08-26 08:00:00

fin : 2025-08-26 08:00:00

2025-08-26

Léa Ciechelski

Saxophoniste, flûtiste, improvisatrice et compositrice, Léa Ciechelski travaille une musique hybride héritée du jazz et teintée de musiques contemporaines et de pop expérimentale, nourrie d’improvisation et de discours musicaux aux desseins libres et instinctifs. Elle est à l’initiative du quintet Franges (groupe lauréat jazz migration #11) et co-dirige les quartets Prospectus et Big Fish, ainsi que le trio Meije.

Léa Ciechelski saxophone alto

Rdv de l’Erdre

mardi 26 août à 8h aux carrières de Bernugat à Saint-Gildas-des-Bois

Site internet http://www.rendezvouserdre.com/ .

Route de Redon Carrière de Bernugat Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

