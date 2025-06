RDV de l’Etuve La Fanfare en Chantier et La fanfare Pourpour – Les Chantiers Tramasset Le Tourne 14 juin 2025 17:00

Gironde

RDV de l’Etuve La Fanfare en Chantier et La fanfare Pourpour Les Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin Le Tourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Le samedi 14 juin sera une soirée en partenariat avec Le Rocher de Palmer avec La Fanfare en Chantier et La fanfare Pourpour qui nous vient du Québec. Ouverture de 17 h à 22 h pour une rencontre avec les deux fanfares qui nous proposerons un concert de 2 h, en 2 parties, avec des morceaux en commun. Depuis quelques semaines, Le Tourne et Montréal sont connectés et les deux fanfares nous préparent une chouette soirée. Incarnation joyeuse de l’âme montréalaise depuis 1995, la fanfare Pourpour enchante la collectivité en salle et hors les murs, et le Rocher de Palmer n’a pas échappé à leur charme. Rencontrés en 2007 aux Escales Improbables de Montréal, les deux se sont liés d’amitié. .

Les Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin

Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 61 69 asso@chantierstramasset.fr

English : RDV de l’Etuve La Fanfare en Chantier et La fanfare Pourpour

German : RDV de l’Etuve La Fanfare en Chantier et La fanfare Pourpour

Italiano :

Espanol : RDV de l’Etuve La Fanfare en Chantier et La fanfare Pourpour

L’événement RDV de l’Etuve La Fanfare en Chantier et La fanfare Pourpour Le Tourne a été mis à jour le 2025-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers