Rdv de l’Étuve Spectacle culinaire et DJ set Les chantiers Tramasset Le Tourne

Le Tourne

Rdv de l’Étuve Spectacle culinaire et DJ set

Les chantiers Tramasset 20 esplanade josselin Le Tourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin, de 17h à 23h, avec une soirée co-organisée avec le Bruit du Frigo, Larural et Acrocs Production Goûtu. Spectacle culinaire imaginé par Fanny Maugey (plastissière), Maxime Potard (auteur et comédien du collectif Muertococo) et le collectif du Bruit du Frigo un moment gustatif itinérant pour 80 convives, à savourer autant qu’à écouter. Né de rencontres dans l’Entre-deux-Mers, ce récit culinaire participatif mêle paysages, savoir-faire et histoires locales. Rendez-vous le samedi 27 juin pour partager une moment convivial, entre histoire, cuisine et territoire.

Goûtu, venez avec votre faim ! Bar sur place et prolongation de la soirée avec DJ Kadène !! Infos et billetterie à venir sur notre site internet. .

Les chantiers Tramasset 20 esplanade josselin Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 61 69 asso@chantierstramasset.fr

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English : Rdv de l’Étuve Spectacle culinaire et DJ set

L’événement Rdv de l’Étuve Spectacle culinaire et DJ set Le Tourne a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Entre-deux-Mers