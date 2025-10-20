RDV des Ados 13/17 ans : Création de porte clef au crochet, thème halloween Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Une activité créative et ludique d’une seule séance où les adolescents réalisent leur propre porte-clé au crochet sur le thème d’Halloween. Ils apprennent des techniques simples tout en laissant libre cours à leur imagination pour créer un objet unique.

Le lundi 20 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Gratuit

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/