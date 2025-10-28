RDV des Ados 13/17 ans : Escape Game (à partir de 15 ans) Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

RDV des Ados 13/17 ans : Escape Game (à partir de 15 ans) Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS mardi 28 octobre 2025.

Une aventure effrayante où les adolescents résolvent énigmes et défis pour s’échapper d’une situation mystérieuse. Une activité stimulante qui favorise esprit d’équipe, réflexion et plaisir partagé.

Venez résoudre un escape game halloween vous amusant !

Le mardi 28 octobre 2025

de 13h15 à 16h00

payant

5 euros l’entrée

Public jeunes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/