RDV des Ados 13/17 ans : Frabrication de photophore thème Halloween Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS mercredi 29 octobre 2025.

Un rendez-vous créatif où les adolescents réalisent leur propre photophore sur le thème d’Halloween. Ils laissent libre cours à leur imagination tout en apprenant des techniques de décoration, pour repartir avec leur création originale et personnalisée !

Venez vous essayer à la création d’un photophore sur le thème d’halloween !

Le mercredi 29 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Date(s) : 2025-10-29T14:30:00+02:00_2025-10-29T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/