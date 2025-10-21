RDV des Ados 13/17 ans : Loup garou Zombies vs Humains Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Une séance conviviale et pleine de suspense où les adolescents s’affrontent dans le célèbre jeu du Loup-garou. Entre stratégies, bluff et rires, chacun tente de sauver son camp dans une ambiance fun et immersive.

Le mardi 21 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/